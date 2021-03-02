بعد انتهاء العملية الجراحية الثانية ..حورية فرغلي لـ"دوت الخليج": "الطبيب صدمني"

انتهت، أمس الأثنين، الفنانة حورية فرغلي من إجراء العملية الجراحية الثانية، والتي قرر الطبيب المُعالج لها، إجراءها في موعدها، بعد تماثلها للشفاء من أثار العملية الجراحية الأولى، والتي أجرتها في منتصف الشهر الماضي .

حورية فرغلي تكشف لـ "دوت الخليج" تفاصيل عمليتها الجراحية الثانية لأنفها

بعد خروجها بساعات قليلة من غرفة العمليات قالت حورية فرغلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن العملية الثانية كانت أكثر صعوبة وتأثيرًا عليها من العملية الأولى، وتألمت كثيرًا بعد خروجها من غرفة العمليات، وقام الطبيب المُعالج لها بإعطائها جرعة كبيرة من المسكنات، حتى تستطيع تحمل الآلام الكبيرة التي تشعر بها، وهي تتواجد حاليًا في الفندق الذي تقيم فيه، ولم تمكث في المستشفى سوى ساعات قليلة، بسبب خوف الأطباء من انتقال عدوى كورونا لأي مريض .

وأضافت أن حورية في تصريح خاص ل "دوت الخليج" بأن الطبيب تحدث معها عن تفاصيل ما حدث في هذه العملية، وقال إن فريق الأطباء قاموا بإزالة دهون من منطقة الفخذ، وقام بفتح الرأس، وأزال غضروف منها، حتى يستطيعوا ترميم عظام الأنف مرة أخرى.

وأشارت إلي تعرضها لصدمة كبيرة بعد حديث الطبيب معها، بقيامه بإجراء العملية الجراحية الثالثة بعد 20 يوم، لضرورة تناولها الأدوية الخاصة بحالتها، والمضادات الحيوية، حتى تتماثل للشفاء، وإنه سيقوم بإجراء عمليتين جراحيتين وليست عملية واحدة فقط، بسبب صعوبة حالتها، التي تتطلب عمليتين حتى تعود لحالتها وشكلها الطبيعي مرة أخرى، كما حذرها الطبيب من الاستلقاء أو النوم على أحد جانبيها، لأن ذلك سيشكل خطورة على العملية الجراحية، وضرورة النوم على الظهر فقط في هذه الفترة.

وعبرت حورية عن حزنها الشديد لمكوثها المزيد من الوقت في شيكاغو، حيث كانت تأمل في انتهاء العملية الثالثة في أقرب وقت، حتى تتمكن من العودة للقاهرة سريعًا .

وطالبت حورية فرغلي الجميع من خلال "دوت الخليج" بضرورة تحري الدقة في كل الأخبار التي تنشر عنها، والتي تتناول حالتها ووضعها الصحي، نظرًا لإنزعاجها الشديد من تداول الأخبار الخاطئة والفيديوهات التي أشارت مؤخرًا عن تدهور حالتها الصحية ووفاتها، وهو ما أصابها وأصاب أسرتها بالإزعاج الشديد لما تم تداوله، وتؤكد إنها في حالة صحية جيدة، فقط تنتظر الانتهاء من العمليات الجراحية وتتماثل للشفاء لتعود لبلدها مرة أخرى .