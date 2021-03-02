تفاصيل مؤلمة حول معاناة مها أبو عوف من تأخر الإنجاب لمدة 15 عامًا .. "الأطباء نصحوها باستئصال الرحم"

مها أبو عوف الفنانة المصرية حلت ضيفة على حلقة الأمس من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة dmc، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بابنها الوحيد الذي رزقت به بعد سنوات طويلة من محاولة الإنجاب ولكن دون أمل حينها.

معاناة مها أبو عوف مع تأخر الإنجاب

مها أبو عوف كشفت عن أنها ظلت حوالي 15 عامًا تحاول تلقي العلاج المناسب من أجل إنجاب طفل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل لفترة طويلة، كما سافرت إلى الخارج من أجل البحث عن طرق علاج مناسبة، لكن الأطباء في أمريكا طلبوا منها نسيان الأمر وأكدوا أن فكرة حملها شبه مستحيلة كما نصحوها بتبني طفل.

كما أكدت الفنانة القديرة أن الأطباء أيضًا رأوا أنها من من الأفضل أن تقوم باستئصال الرحم، حتى لا تمر بحالات الحمل الكاذب، الذي يعد أحد أكثر الأمراض خطورة التي من الممكن أن تمر بها المرأة، إلا أنها رفضت الأمر وقررت التعايش مع مرضها الذي سبب لها عدم الإنجاب، كما أنها فكرت بالفعل في تبني أحد الأطفال، لكن بعد فترة طويلة شعرت بحالة من الإعياء والتعب في منطقة البطن، وسرعان ما ذهبت إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

كيف استقبلت مها أبو عوف نبأ حملها؟

وأضافت: "الدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة اني حامل وجالى انهيار من الفرحة وركبت العربية وروحت عشان أبلغ اخواتي ومن الفرحة نسيت بنات أختي في المستشفى"، كما أوضحت أن الطبيب قال حينها لشقيقها عزت أبو عوف، إن حملها كان مخالفًا لكل ما درسه في الكتب الطبية، فهي بحسب تلك الكتب لا تستطيع الإنجاب.

وعبرت مها أبو عوف عن مدى حبها لابنها الوحيد، لافتة إلى أنها دائمًا ما تخاف عليه من أبسط الأشياء، كما أنها كانت ترفض فكرة سفره أو خروجه مع أصدقائه بسبب خوفها الشديد عليه إلى أن نصحها شقيقها الراحل بأن تترك له مجالًا من الحرية.

أحدث أعمال مها أبو عوف

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مها أبو عوف كان مسلسل "الدايرة" الذي عرض مؤخرًا عبر شاشة الحياة المصرية وشارك في بطولته كل من إيمان العاصي وأحمد صلاح حسني ومحمود حافظ ومحمد علي رزق وعماد رشاد وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ومحمد علاء وغيرهم، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.