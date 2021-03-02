تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة .. نساء كن سببًا رئيسيًا في نجاح ودعم أزواجهن النجوم

اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس كل عام، بات مناسبة جيدة لتسليط الضوء على النماذج الإيجابية للنساء اللاتي استطعن تحقيق النجاح في حياتهن المهنية أو الخاصة، وكن سببًا في مشوار نجاح أزواجهن بسبب دعمهن الطويل لهم وتضحيتهن من أجل استقرار الأسرة.

علا رشدي وأحمد داود

الفنانة علا رشدي زوجة الفنان المصري أحمد داود بالرغم من حالة الشهرة التي كانت تتمتع بها قبيل زواجها من الفنان المصري، قبل أن يثبت الأخير خطواته في مجال التمثيل؛ قررت علا رشدي الزواج منه وتحدت رفض أسرتها له لفترة، كما أنها ارتضت بظروفه الصعبة في ذلك الوقت، وعندما أنجبت أول أطفالها قررت أن تعطي معظم وقتها لأسرتها وابتعدت لفترة عن الفن لتساهم في استقرار أسرتها، كما أكد زوجها في أكثر من لقاء أنها كانت سببًا أساسيًا في نجاحه ودعمه الدائم وتوفير كل عوامل النجاح له.

كنزي عبد الله وآسر ياسين

كنزي زوجة الفنان آسر ياسين يعتبرها الأخير بمثابة شريكة النجاح الذي حققه على مدار السنوات الماضية منذ أن بدأ التمثيل، حيث وقع آسر ياسين في حب زوجته كنزي عبد الله من النظرة الأولى، خلال دراسته الجامعية، إذ كان يظنها ألمانية وليست مصرية، وتزوجها في عام 2012، وكانت "وجه الخير" عليه، كما أنجب منها 3 أبناء.

ودائمًا ما يحرص آسر ياسين على مشاركة زوجته له في كافة المناسبات التي يحضرها، كما أنها تربطها علاقة صداقة وطيدة ببعض من زملائه بالوسط الفني، كما يعتبر الجمهور أسرة آسر ياسين بمثابة الأسرة المثالية بسبب حالة الحب التي تسيطر عليهم في كل ظهور لهم.

دانيا البناوي وكريم فهمي

دانيا البناوي زوجة الفنان المصري كريم فهمي تعتبر أيضًا من أكثر الزوجات الداعمات لأزواجهن، وسببً رئيسيًا في نجاحه، حيث اعترف كريم أكثر من مرة أنه لا يستطيع الاستغناء عن زوجته، كما أنه يعبر عن حبه الشديد لها قدر ما يستطيع.

كما أكد كريم أن زوجته تعتبر المقياس الأصدق لنجاحه ودائمًا ما يكون لها وجهة نظر في الشخصيات التي قدمها، كما أنه بدأت معه مشوار نجاحه وحافظت له على الاستقرار الأسري، وأنجبت منه 3 بنات.

هدى فاروق وأحمد زاهر

هدى فاروق زوجة الفنان أحمد زاهر، نموذج للزوجة والأم الناجحة والمؤثرة في حياة زوجها، حيث أنها كانت الداعمة الكبرى لأحمد زاهر في فترة مرضه بسبب السمنة، وساندته إلى أن تخطى تلك المرحلة الصعبة، وعاد لوزنه الطبيعي واستعاد نجوميته أيضًا، ويصفها الفنان المصري دائمًا بأنها شريكة كفاحه وأهم أسباب نجاح في حياته ومشواره الفني، كما أنها حرصت مؤخرًا على الاهتمام بتدريب ابنتيها ليلى وملك على التمثيل ومساندتهما أيضًا من أجل تحقيق النجاح في كل ما يقدمونه.