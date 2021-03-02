قصة حب استثنائية جمعت أحلام الجريتلي وزوجها كشف عنها رحيلها المفاجئ .. ماذا قال الزوج المخلص؟

أحلام الجريتلي الفنانة المصرية التي رحلت عن عالمنا قبل يومين، باتت حديث الجمهور عقب وفاتها، ونعي محبيها لها، لكن أيضًا علاقتها بزوجها كانت أكثر ما لفت الأنظار إليها مؤخرًا، حيث ربطتهما قصة حب قوية لسنوات طويلة زادت عن الـ25 عامًا، منذ انفصاله عن زوجته الأولى، وحتى وفاتها قبل يومين، والتي تسببت في انهياره وصدمته الشديدة لرحيل رفيقة عمره.

زوج أحلام الجريتلي مصدومًا بعد وفاتها

أحلام الجريتلي كانت الزوجة الثانية للدكتور شيرين حسين عقب انفصاله عن زوجته الأولى التي لم ينجب منها سوى ابنة وحيدة، ولم تكن علاقة الثنائي، أحلام وشيرين، تقليدية بين الزوجين خاصة بعد مرور سنوات طويلة من زواجهما، لكنها كانت علاقة صداقة أيضًا، اتسمت بالقوة والحب الشديد رغم أنهما لم يرزقا بأطفال طوال فترة زواجهما، وبمجرد وفاة الراحلة، انتابت زوجها حالة من الصدمة التي جعلته غير قادرًا على استيعاب فكرة فراقها، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا لكم جميعا على العزاء والمواساة.. اشكركم لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي.. عبراتي تسبقني، رحلت حبيبتي احلام الجريتلي غادرت دنيانا الفانية وتركتني، قدر الله وما شاء فعل.. اللهم اجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا".

وأضاف في حديثه عنها: "حين تلاقينا اعطتني دون حساب.. تلك كانت خصلتها مع كل الناس.. اطالع في وجوهكم جميعا محبة احلام لكم ومنكم.. ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وابداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن.. حبيبتي احلام نلتقي على خير.. أحبك".

قصة حب قوية جمعت أحلام الجريتلي وزوجها

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شيرين حسين كان حريصًا طوال الوقت على التعبير عن حبه لزوجته أحلام الجريتلي، حيث تغزل بها أكثر من مرة ووجه رسائل المحبة إليها في عيد ميلادها الذي وافق يوم 20 من شهر فبراير الماضي، وكتب لها: "رسالة اليها.. اردت ان اقول لك كم احبك.. وأردت ان يعرف الناس انه من المهم ان نقول مشاعرنا لكل ما حولنا لأن الرحلة في الدنيا قصيرة.. كل ما تفعليه ولكل ما حولك جعلك لي ولغيري حنان يمشي على الارض.. كنت عاشقة للبسطاء ولذلك عشقك اهل مصر وانا منهم".

رسالة زوج أحلام الجريتلي لها قبل أيام من وفاتها

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وأضاف: "مازالت جذورك ضاربة في عمق مصر.. فنانة اصيلة مزجت دراستها للفلسفة وعلم النفس بكل ما قدمت وتقدمين.. يالله على عشقك للاطفال وعشقهم لك.. عيد ميلادك غدا.. اردت ان اسبق الجميع وان اقول بكل الصدق احبك في كل يوم اكثر من سابقه... كل عام وانت بكل خير وسعادة تشعين بالحب لي ولكل من حولك ولكل من عرفك ولوطنك وللدنيا كلها.. اطال الله عمرك بالخير ومنحك الصحة والابداع.. انسانة فنانة راقية محترمة مبدعة".

وكانت أحلام الجريتلي قد تحدثت عن قصة زواجها في لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عام 2017، وأكدت أنها ارتبطت به في وقت قصير، ووصفت حياتها معه بأنها "واحة الأمان"، كما كشفت أن ابنته من زوجته الأولى عندما كانت تأتي لهما بالمنزل كانت لا تريد مغادرتها وكانت بمثابة صديقة لها.

وأضافت أيضًا عن زوجها: "شيرين بعتبره ابني مش بس جوزي، وعشان مخلفتش فأنا محتضناه بكل مشاكله، وقصة عدم إنجابي لأطفال منه دي بتاعة ربنا مش بإرادتنا أو إننا متفقين على عدم الإنجاب، وإحنا مفكرناش خالص في موضوع الإنجاب ده".