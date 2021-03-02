تزامنا مع يوم المرأة العالمي ..نجمات نجحن بين مهمات الفن والعائلة أبرزهن أحلام ونانسي عجرم

العديد من النجمات أثبتن قدرتهن على تحمل المسوؤلية المزدوجة والموازنة بين حياتهن العائلية والزوجية وبين مشوارهن الفني الممتد لسنوات، فإستطعن التألق والنجاح على هذين الصعيدين بشكل متوازي رغم ما يعتري ذلك من صعوبات جمّة قد تعترض طريقهن، إلا أنهن برهن بهذا النجاح المزدوج على قدرة المرأة وكفاحها في تجاوز كافة الصعوبات لتكون في نفس الوقت مثالاً للأم الناجحة والمرأة العاملة بدون اي تعارض بين المهمتين، ليشكلن نموذجا مضيئا للمرأة.

ومع اقتراب مناسبة يوم المرأة العالمي الموافق في 8 مارس الجاري، نلقي نظرة على ابرز النجمات اللواتي استطعن الموازنة بين مشوارهن الفني وبين حياتهن العائلية.

نانسي عجرم

النجمة اللبنانية نانسي عجرم تعتبر من احدى النجمات الأكثر نجاحا في التوفيق بين مشوارها الفني وحياتها العائلية السعيدة، فهي رغم زواجها وانجابها لثلاثة بنات، تتألق بمسيرتها الفنية وتمنح الفن ما يتطلبه منها من نشاط ومجهود من دون أن يؤثر هذا الجانب على أي تقصير في حياتها العائلية وأطفالها، لتشكل بذلك نانسي عجرم احدى النساء الملهمات للمرأة الأم والعاملة في الوقت عينه.

الفنانة أحلام

النجمة الإماراتية أحلام لا تزال تتألق عاماً بعد عام بمشوارها الفني بالتوازي مع عيشها حياة زوجية وعائلية مستقرة من زوجها مبارك الهاجري منذ ارتباطها به قبل 17 عاماً، فنجحت بأن تعطي لكل مهمة بريقها الخاص، لتكون اماً وزوجة مثالية في منزلها، ونجمة ساطعة كذلك في الوسط الفني.

منى زكي

النجمة المصرية منى زكي لم يحد زواجها وانجابها لثلاثة اطفال من زوجها الممثل احمد حلمي لنشاطاتها وتوهجها الفني، بل استطاعت التألق في حياتها الزوجية ومهام الأمومة بخط متساوي مع مشوارها الفني الذي ما تزال في أوجه وتعتبر حاليا من ابرز النجمات على الساحة الفنية في الدراما والسينما.

هند صبري

النجمة التونسية هند صبري دوت الخليج أم لولدين وربة منزل منذ زواجها قبل اكثر من 10 سنوات، وهي كذلك نجمة متصدرة ضمن قائمة النجوم في الوسط الفني، الى جانب مهامها كسفيرة في العمل الانساني، ونشاطاتها المختلفة والداعمة فيها للطفل والمرأة العربية، لتشكل هند صبري مثالاً ساطعاً امام المرأة العربية في مهامها الناجحة على كل الأصعدة.

سيرين عبد النور

الفنانة سيرين عبد النور تلتحق كذلك بالقائمة حيث أنها برعت بدورها كأم لطفلين وزوجة وربة منزل حيث تعيش حياة أسرية مستقرة وسعيدة منذ زواجها، الى جانب تألقها بمشوارها الفني الذي تصقله عاما بعد عام بتجارب مختلفة بعدما خاضت مؤخرا تجربة التقديم ثم تجربة الدخول في برامج المواهب، لتكون ايضا سيرين عبد النور ضمن النساء النجمات الملهمات للمرأة.