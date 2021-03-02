حظر تجول يشارك في مهرجاني بيون ومالمو السينمائيين

بعد عرض فيلم حظر تجوّل للمخرج أمير رمسيس في ختام مهرجان القدس للسينما العربية في الفترة بين 20 وحتى 24 فبراير الماضي، يعرض الفيلم لأول مرة بالهند خارج المسابقة في مهرجان بيون السينمائي الدولي في الهند من 11 وحتى 18 مارس المقبل، كما يشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 2 وحتى 7 إبريل المقبل، بعد عرضه السينمائي في مصر وعرضه على منصة osn

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين جائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًاعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.