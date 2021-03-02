كيف كانت الأجواء مع مينا مسعود داخل كواليس في عز الضهر؟

أعرب الممثل الشاب محمد يوسف "جو" عن سعادته بتوليه مهمة إخراج الحملة الدعائية لأولى أفلام الفنان المصري العالمي مينا مسعود في مصر.

حيث نشر العالمى مينا مسعود فيديو من كواليس تصوير أول أفلامه في مصر، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، مصحوبًا بتعليق: "أثناء تحضيرات فيلم في عز الضهر مع سيجنال فيلم أتكلمت عن تجربتي المصرية الأولي حتي الآن"، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.

وفي تصريحات خاصة، قال المخرج محمد يوسف، إن الكواليس كانت مبهجة، وتابع أن مينا كان مهتمًا بأدق التفاصيل أثناء التصوير، مشيرًا إلى أنه خفيف الظل في الحقيقة، كما أنه تحدث بطلاقة اللغة المصرية ويعمل على تحسين اللهجة خلال الفترة القادمة.

وعن الفيلم صرح "جو" أن هذه تجربة مختلفة يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وأضاف أنه ستكون هناك مفاجآت كثيرة داخل العمل.

وفي تصريحات سابقة قال مينا مسعود، "اللى شدنى في فيلم (في عز الضهر)، حكاية حمزة وهو شخص مختلف شوية وشخصيتى قريبة منه حيث ترك مصر وعاش بالخارج مثلى، ولكن أنا بحاول أشتغل على اللغة العربية أكتر، وحاليًا بقيت أحسن من السنة اللى فاتت، وإن شاء الله الناس هتحس بالفرق".

حيث يجسد الفنان المصرى العالمى مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الظهر"، يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "فى عز الظهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر. ومن آخر أعماله والتى حققت نجاحًا كبيرًا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.

يذكر أن محمد يوسف "جو" طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، وشارك بدور بوتشا في مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز، كما أنه شارك بدور صقر بن شامل في مسلسل خالد بن الوليد بطولة عمرو يوسف، وله العديد من الأعمال المسرحية، وسيكون متواجد في الموسم الرمضاني 2021 بعمل جديد.