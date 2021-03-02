احتفلت الفنانة الجميلة علا رشدي، بعيد ميلاد ابنها "ادم" وشاركت صورا تجمعهم معا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصر والفيديوهات انستجرام. وكتبت عليها: "عيد ميلاد Doozi السابع! عيد ميلاد سعيد لالطف وأطيب واذكي ولد في الكون" وتابعت: " ربنا يحميك يا رب من كل شر وتعمل كل اللي نفسك فيه واشوفك مهندس قد الدنيا!!! ????????????????????❤️ وظهرت عائلة علا رشدي مؤخرا مع الفنانة اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" في حلقة امتازت بالضحك والفكاهة مع الأطفال واسترجاع الذكريات. و كانت اخر اعمال علا رشدي الدرامية بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتسترجع الذكريات..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.