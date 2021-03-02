أبرزهم أحمد مكي .. تطورات الحالة الصحية لـ 3 نجوم مصابين بكورونا

ما زال فيروس كورونا يضرب نجوم الفن بقوة، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرا، وكان آخرهم الفنانة إيناس عز الدين.

احمد مكي

علم دوت الخليج من مصدر خاص بداخل مسلسل الاختيار ان الفنان احمد مكي تعافي من فيروس كورونا وهو الان في مرحلة النقاهة ويعود لتصوير مسلسل الاختيار2 بعد اسبوع.

وكانت قد أكدت الفنانة إيناس مكى، أن شقيقها الفنان أحمد مكى مصاب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا، موضحة إن عينة كورونا كانت إيجابية منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم: "بدعوات الناس إن شاء الله يعود إلينا"؛ مستنكرة حالة الشماتة التي يتعرض لها شقيقها لمجرد عمله بالأعمال الوطنية.

واوضحت أن اللجان الإلكترونية بدأت في الهجوم عليه بمجرد مشاركته في عمل وطنى يسرد القصة كما حدثت بمجرد مشاركته في مشاهد رابعة وعلى أي فنان أن يترفع عن الرد على هذه اللجان كما يفعل أخي.

نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن إيجابية المسحة الطبية الثانية التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها تعاني صحيا كثيرا، خاصة أنها مصابة بـالربو.

وقالت نجلاء بدر إنها ملتزمة بمنزلها ولا تختلط بأحد وتتبع إرشادات الطبيب وهي عدم الحركة إلا عند الضرورة.

ايناس عز الدين

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت إيناس عز الدين، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "أعاني من فيروس كورونا ومحاربته صعبة للغاية، خاصة أن الحالة تطورات بشكل سريع حيث سيطر على الرئة والصدر وهو الأمر الذي أثر سلبيا على جسدي حيث لم أستطع التنفس بشكل طبيعى والتحدث عبر هاتف".

وأضافت: "أتابع بشكل دورى كل التطورات مع الأطباء المعالجين لي، وأسير على بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة".

وأوضحت إيناس أنها بجانب البروتوكول العلاجي لكورونا، تحصل على بعض حقن الكورتيزون وحقن لسيولة الدم، منوهة إلى أنها في عزل تام بعيدا عن أسرتها.