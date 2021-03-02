«ذا روك» يتحدث عن تجربته الأولى مع الحجامة .. الأمر يبدو صعبا

شارك الممثل الأمريكي دوين جونسون الشهير باسم "ذا روك" متابعيه صورة جديدة عقب خضوعه لجلسة حجامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وقال ذا روك: " انها المرة الأولى في تجربة العلاج بالحجامة، الامر لم يكن سهل ولكني استمتعت بالعلاج على أي حال".
وتابع: " أبحث دائمًا عن تقنيات جديدة للحفاظ على جسدي، الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لي، نحن نحصل على جسد واحد فقط ، لذلك علينا الاعتناء به".
أعلن نجم هوليود، دواين جونسون، مؤخرا، عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال أراد الشعب الأمريكي ذلك.
وقال نجم المصارعة الامريكية "ذا روك"، في تصريحات نقلتها صحيفة " يو إس ايه توداي": "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس".
وكان ذا روك تحدث عن الأمر من قبل، وتحديدا عام 2017، عندما صرح بأن ترشحه للرئاسة الأمريكية أمر محتمل.
وفي عام 2018، أخبر فانيتي فير أنه فكر في الدخول بسباق الانتخابات في عام 2020 لكنه قرر عدم القيام بذلك.
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