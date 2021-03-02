خاص| ريهام سعيد عن "وادى الجن": دورى في المسلسل مفاجأة

قالت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد في تصريح خاص لـ "صدي البلد " إن بدايه ظهورها في مسلسل وادي الجن سيبدأ من الحلقه المقبلة "الثالثة" .
وأضافت سعيد "تحمست كثيرا للدور وهو مادفعني للعودة مرة أخرى للتمثيل الذي أعشقه وبعد فترة غياب كبيرة .. والذي سأسعى للعودة فيه خلال الفترة المقبلة" .
واختتمت قائلة "دورى في المسلسل مفاجأة ومختلف عن ما قدمته قبل ذلك في الدراما وأتمني أن يلقى إعجاب المشاهدين".
وعرضت الحلقة الأولى من "وادي الجن» يوم 22 فبراير الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية ويتكون من 7 حلقات يعرض كل أسبوع حلقة واحدة مدتها تصل لساعة، وهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة ريهام سعيد و يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى.
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