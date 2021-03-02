وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الإعلامية رضوي الشربيني طلبت الدعاء لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بكورونا. وكتبت رضوى الشربيني عبر "إنستجرام": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم .. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر .. ادعو لها أرجوكم ". يذكر أن الإعلامي خيري رمضان أكد إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها. وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع أفراد أسرتها وأولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا . وأوضح خيري رمضان ، المسحات أكدت إصابتها هي وأخوها ووالدتها، لافتا إلى أن والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .

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