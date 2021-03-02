أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها اليوم، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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