هاني شاكر يعلن موعد حفله الجديد ببورسعيد.. شاهد

أعلن الفنان هاني شاكر عن حفل جديد له، يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب الفنان هاني شاكر: "انتظروني في حفل جديد يوم الخميس المقبل الموافق 4 مارس الساعة 8 مساءا علي المسرح الثقافي الروسي ببور_سعيد #دار_الاوبرا_المصرية #هاني_شاكر ????️❣️"

وتحمس عدد كبير من جمهوره لهذا الحفل، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي:

- الله يوفقك ويحفظك ويسعدك يارب

- بالتوفيق يا امير الغناء العربي ????????????????منتظرينك

- يا ريتني موجودة بمصر لكون اول الحاضرين

وتعد أحدث أعماله، فيديو كليب يجمعه بالفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعنوان "بقالي كتير" والذي تصدر التريند مؤخرا وحقق ملايين المشاهدات.

من ناحية أخرى، طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.