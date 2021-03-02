نشكي لمين .. دويتو يجمع عبد الرحمن رشدي وأحمد كامل

أطلق المطرب عبد الرحمن رشدي أجدد أعماله الغنائية "نشكي لمين" بشكل فيديو كليب مصور ودويتو غنائي جمعه لأول مرة مع المطرب أحمد كامل.

"نشكي لمين" الأغنية الخامسة في ألبوم عبد الرحمن رشدي الجديد "الأسئلة"، والذي قرر إطلاق أغنياته العشر فرادى بشكل كليب كل بضعة أيام، ويتغنى خلال "نشكي لمين" بكلمات ملحنها خالد عصام بالتشارك مع كلماته، بينما تولى المهمة الموسيقية لها مثل باقي الألبوم الموزع الموسيقي معتز ماضي.

مناجاة غنائية يقدمها رشدي وكامل بطريقة مختلفة عن المعتاد، بالاتكال على الموسيقى الإلكترونيك والإيقاعات الخاطفة، مع توزيع غير مألوف كثيرًا في مثل هذه النوعية من "ستايل" الأغاني، التي تلعب على وتر العاطفة من منظور واتجاه شعوري، بين عتاب الظروف الحياتية والإيمان بالصبر وتخطي الصعاب.

ويقدم رشدي في ألبومه الرسمي الأول توليفة غنائية دسمة بعشر أغنيات منها "الوشوش" و"لو تقبلي" و"دلع قلبك"، بجانب ضمه ثلاثة دويتوهات تجمعه مع أمير عيد، مغني فرقة كايروكي بأغنية "فصام"، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي بأغنية "الرزق"، المقرر ظهورها خلال أيام، ويأتي الألبوم من إنتاج جاما ميوزيك وإم إس برودكشن.

ومن جانبهما، أعرب المنتجين محمد جابر ومصطفى السويفي عن حماسهما الكبير لتجربة إنتاج أول ألبومات عبد الرحمن رشدي ودعم موهبته، في إطار سعيهما لدعم المواهب الغنائية الشابة وتسليط الضوء على الفن الهادف وضخ أصوات ودماء جديدة في السوق المصرية والعربية، خاصة لما يملكه رشدي من خامة صوتية قوية، ويمزج الموسيقى الروحية بالروح العصرية بطريقة جذابة ومبتكرة.