لحضور جنازة شقيقه .. خالد يوسف يعود إلى مصر

أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف، عودته لمصر، لحضور جنازة شقيقه الذي توفي، مساء أمس الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وكان المخرج خالد يوسف، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تعليقا يعلن فيه رحيل شقيقه "صلاح".
وقال خالد يوسف : "رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله".
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