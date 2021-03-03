أجواء رومانسية.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

احتفل رجل الأعمال علاء الشربيني بعيد ميلاد زوجته الفنانة سهير رمزي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت سهير رمزي صورة بصحبة زوجها وهو يقبلها احتفالا بعيد ميلادها الـ 71 الموافق اليوم الأربعاء 3 مارس حيث وُلدت في 3 مارس 1946 في مدينة بورسعيد".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها سنة سعيدة وعبروا عن تقديرهم وحبهم لكلاهما.

وارتدت سهير رمزى الحجاب واعتزلت الفن عام 1993، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رمزى هو مسلسل " قصر العشاق "، والذى شارك فى بطولته كل من عزت العلايلى وبوسى ورانيا فريد شوقي وخالد زكي.