الموت يفجع 3 من نجوم الوسط الفني.. إليسا تنعي عمتها وزين العمر يفقد والده بسبب كورونا

إليسا وزين العمر وخالد يوسف عبروا عن حزنهم اليوم بعد وفاة أفراد من عائلتهم، ونعت إليسا عمتها الراحلة، وودع زين العمر والده بعد وفاته اليوم، وكذلك المخرج خالد يوسف الذي أعلن وفاة شقيقه.

زين العمر ينعي والده وإليسا تواسيه

وأعلن الفنان زين العمر وفاة والده اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشر نعياً مؤثراً لوالده على تويتر وقال:" الله معك يا ابو طوني، الله معك يا رفيقي، الله معك يا بيي، نيال السما فيك يا شيخ الشباب، كسرتلي ضهري يا حبيبي.."، ونشر صورة له مع والده الراحل بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وقال في رسالة وداع مؤثرة:"خلي عيونك علينا يا حبيبي يا بيي"، وتلقى زين العمر رسائل المواساة من زملائه الفنانين.

وواست نانسي عجرم زين العمر وقالت:" زين! الله يرحمه و يصبركن. ما شي بعوّض خسارة البيّ. يخليلك عيلتك و تضل حدّن يا رب"، وقدم الإعلامي نيشان التعازي لزين العمر وقال:" الله يرحمو ويصبّرك.. ان شاء الله روحو تكون بالسّما.."، ونشرت الفنانة إليسا تغريدة واست بها زين العمر وقالت:" الله يرحمو ويصبركن عالخسارة ويكون عزاكن من الله. إيام حزينة وصعبة وخسارة البي ولا أبشع".

النجوم يواسون إليسا بعد وفاة عمتها

وبعد نشر إليسا تغريدة لتعزية زين العمر في وفاة والده، أعلنت وفاة عمتها اليوم، وقالت في تغريدة لها:" اليوم كمان توفت عمتي جاندارك وحمدالله مش كورونا، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا.. الله يرحما"، وتضامن عدد من النجوم مع إليسا بعد وفاة عمتها، وقدموا إليها رسائل التعزية والمواساة ومنهم الفنانة نانسي عجرم التي كتبت لها:"الله يرحمها وتكون نفسها بالسما"، وكتبت وفاء الكيلاني:" البقاء لله.. الله يرحمها ويخليلك ماما حبيبتي"، وواستها الفنانة أصالة وقالت:" الله يرحمها ويرحم كلّ الطيبين اللي راحوا والعمر إلك".

خالد يوسف يعلن وفاة شقيقه

وأعلن المخرج المصري خالد يوسف وفاة شقيقه اليوم، ونشر نعياً على صفحته الرسمية بفيسبوك، وودع شقيقه قائلاً:" رحل شقيقي صلاح"، ونشر عدة أدعية لشقيقه الراحل، قبل أن يتلقى عشرات الرسائل والتعليقات من زملائه وجمهوره لمواساته في وفاة شقيقه.