وفاة والدة رضوى الشربيني بعد إصابتها بفيروس كورونا وتنعيها بكلمات مبكية

رضوى الشربيني أعلنت اليوم وفاة والدتها متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت نعياً مؤثراً لوالدتها على حساباتها بمواقع التواصل.

رضوى الشربيني تنعي والدتها برسالة مؤثرة

ونعت الإعلامية رضوى الشربيني والدتها الراحلة اليوم برسالة مؤثرة بعد وفاتها متأثر بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في أول تعليق لها:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب.. أمي ماتت.. أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك.. يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون...برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

نادين نجيم ولطيفة والنجوم يواسون رضوى الشربيني

وأعلنت رضوى الشربيني تفاصيل الجنازة والعزاء في والدتها وقالت في تعليقها:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية"، وتلقت رضوى الشربيني عشرات الرسائل من زملائها وجمهورها لتعزيتها ومواساتها في وفاة والدتها، وعلى رأسهم الفنانة نادين نسيب نجيم التي وجهت لها رسالة وقالت:" حبيبتي رضوى انا بعزيكي وروحها تكون بالسما ويعطيكي الله الصبر والقوة ويخليلك ولادك العوض بسلامتك".

وواست الفنانة لطيفة رضوى الشربيني وقالت:" يا حبيبة قلبى ربنا يصبرك على فراقها ويرحمها ويغفر لها.. انا لله وانا اليه راجعون فى جنة الخلد باذن الله"، وكتب المطرب محمد رشاد في نعيه لوالده رضوى الشربيني:" البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنة بلاحساب ولاسابق عذاب ..ربنا يصبرك ويقويكي".

رضوى الشربيني في حالة حداد

وتعاطف الجمهور مع رضوى الشربيني في الفترة الأخيرة بعد إصابتها ووالدتها وشقيقها بفيروس كورونا، ولكن حالة والدتها الصحية تدهورت سريعاً ونقلت إلى العناية المركزة منذ أيام، وعبّرت عن حزنها لحالة والدتها الصحيةوطلبت من الجمهور الدعائ لوالدتها وقالت :" أمي بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندي يقين انه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم"، قبل ان تعلن اليوم وفاة والدتها متأثرة بمضاعفات إصابتها بالفيروس.