أسامة منير يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه بـ كورونا

أعلن الإعلامي أسامة منير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذاره عن تقديم حلقة برنامجه «أنا والنجوم وهواك» الأخيرة بسبب خضوعه للحجر المنزلي.

وكتب أسامة منير: « اعتذر عن تقديم حلقة اليوم من انا و النجوم و هواك .. حجر منزلي .. ربنا يعدي الامور علي خير»، وتفهم البعض من متابعيه أنه أصيب بفيروس كورونا؛ ما جعله يكتب منشورا آخر، يوضح فيه أن ابنه الصغير هو المصاب بـ كورونا.

وتابع أسامة منير، في منشور آخر: «انا اسف لعدم التوضيح.. ابني الصغير ناير هو اللي اتصاب.. وأنا وكل الأسرة في الحجر المنزلي.. ألف شكر على دعواتكم وباذن الله خير».

من جهة أخرى، احتفل الإعلامي أسامة منير بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل أغنيته الجديدة "أنا" والتي طرحت مساء الخميس، وحرص أسامة خلال الاحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.

كما فاجأه فريق عمل شركته بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا بإهدائه بعض الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى الغناء له وتقطيع تورتة عيد الميلاد.

ويحضر أسامة في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ 17 عاما على إذاعة نجوم إف إم.

الأغنية من كلمات وألحان اسامة منير و توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم.