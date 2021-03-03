حسن الرداد يخرج من عزلته وعلامات الحزن واضحة عليه في أول ظهور  بعد وفاة والدته..بالصور

حسن الرداد خرج أخيراً من عزلته بعد ما يقارب شهرين من وفاة والدته، وعاد لاستئناف أعماله الفنية ونشر الصور الأولى له من تصوير فيلمه الجديد وعلامات الحزن واضحة عليه.

الحزن يسيطر على حسن الرداد في أول ظهور بعد وفاة والدته

ونشر المؤلف أيمن بهجت قمر اليوم الصور الأولى من تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، وظهر بها الفنان حسن الرداد في أول ظهور له بعد وفاة والدته، وكشف أيمن بهجت قمر تفاصيل الفيلم وعلق على الصور قائلاً:" الحمد لله النهارده اول يوم تصوير فيلم: تحت تهديد السلاح، من تأليفي وانتاج الحاج احمد السبكي واخراج محمد حماقي، بطولة: حسن الرداد - فتحي عبد الوهاب - مي عمر - شيرين رضا - بيومي فؤاد - احمد بدير - عباس ابو الحسن.. دعواتكم .. يا مسهل يارب".

حسن الرداد يخرج من عزلته أخيراً بعد وفاة والدته

وخرج حسن الرداد من عزلته أخيراً بعد فترة من وفاة والدته، والتي تسببت في حالة حزن كبيرة لديه وأبعدته عن الظهور ومواصلة أعماله الفنية، وتفاعل الجمهور مع أول ظهور لحسن الرداد بعد وفاة والدته، خاصة بعد ظهور علامات الحزن عليه في الصور، وبدا كأنه لم يتجاوز حزنه بالكامل على وفاة والدته، لاقى حسن الرداد تعاطف كبير من الجمهور في الفترة الأخيرة وكذلك في ظهوره الأول بعد وفاة والدته.

وكان حسن الرداد قد اعتذر في الفترة الأخيرة عن عدد من الأعمال الجديدة له بسبب حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت عليه بسبب وفاة والدته، ومنها مسلسل "َضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، واعتذر عن المسلسل والظهور في موسم رمضان المقبل بسبب عدم قدرته على تجاوز حزنه على والدته، وذلك بعد محاولته التعاقد على أعمال جديدة لكي يتخطى حالة الحداد.

حسن الرداد ينهي حالة الحداد على والدته

وأثار الفنان حسن الرداد حالة تعاطف كبيرة من الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب حزنه على وفاة والدته، ونشر في الشهرين الماضيين عشرات الصور مع والدته الراحلة، ووجه لها عدة رسائل مؤثرة في معظم المناسبات واستعاد ذكرياته معها، وذلك بعد وفاتها في بداية شهر يناير الماضي، وكانت آخر أعمال حسن الرداد في برنامج "إنت مين" مع سيرين عبد النور وقصي خولي ومهند الحمدي على mbc.