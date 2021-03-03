لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة شتوية من دبي

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير لها في دبي .

وظهرت عارضة الازياء اللبنانية بإطلالة شتوية جذابة مرتدية تيشيرت باللون الاحمر ونسقت مع بجاكيت جلد اسود وبنطال جينز انيق، نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا فرنجية فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتسريحة شعر مميزة تبرز عن جمالها.

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".