من ملفات المخابرات.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل هجمة مرتدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «هجمة مرتدة» البوستر الرسمي للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، وظهر على البوستر بطلا العمل «أحمد عز وهند صبري» منفردين.

من جهة أخرى، غادر أحمد عز إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجية هناك ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2021.

السلسل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد الدولة الأجنبية في إطار تشويقي وطني.

مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.