شقيقة روبي .. سرقة سيارة الممثلة الشابة كوكي

أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «عربيتي اتسرقت».
وسبق أن أعلنت كوكى -شقيقة الفنانة روبي- في ديسمبر الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ كتبت في منشور وقتها: «الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله».
وكانت شقيقة الفنانة روبي "كوكى" كتبت من قبل عبر صفحتها على فيسبوك، "لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب".
يذكر أن شقيقة الفنانة روبي شاركت في العديد من الأعمال الفنية، إلا أنها توقفت عن المشاركة فى الفترة الأخيرة؛ بسبب انشغالها فى زواجها.
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