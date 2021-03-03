بـ ماكياج لافت.. سارة الشامي تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سارة الشامي، بإطلالة أنيقة ترتدي سترة أنيقة باللون الأبيض، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج جذاب متناسق مع إطلالتها، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، نالت إعجاب متابعيها.
يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.
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