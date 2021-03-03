الراقصة صوفينار تستعرض لياقتها البدنية في الجيم

شاركت الراقصة صوفينار متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا جديدة لها في الجيم. وظهرت الراقصة صوفينار وهي تؤدي تمارين رياضية في إحدى صالات الجيم، مرتدية بدي كت باللون الأسود وبنطال ليجن بنفس اللون ورفعت شعرها الأسود للخلف، نالت إعجاب متابعيها. وكان أحدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

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