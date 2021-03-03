في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة وفاتها المأساوية بمرض السرطان

يوافق اليوم الأربعاء، 3 مارس، تاريخ ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس، من العام 1942 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في 20 مايو عام 2006، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا.
اكتشفها الفنان الراحل فؤاد المهندس فى بدايتها الفنية خاصة أنها كانت تمتلك موهبة الإضحاك وعملت معه مسرحيات "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتى".
ورغم نجومية سناء يونس إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الجوائز، وتعد أكبر جائزة حصلت عليها من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كأفضل دور ثان عن فيلم "الفضيحة".
عانت سناء يونس كثيراً فى آخر حياتها بسبب المرض حيث أصيبت بسرطان في الرئة وكان منتشرًا بشكل كبير حتى أصاب أيضًا الكبد وتسبب فى فشل كبدى مما أنهى حياتها.
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