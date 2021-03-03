سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها برومانسية مع زوجها وتتلقى الانتقادات بسبب يوسف شعبان.. بالصور

سهير رمزي عادت للظهور مجدداً على مواقع التواصل، بمناسبة عيد ميلادها الـ71، ونشرت عدة صور لها مع زوجها في هذه المناسبة وتلقت التهاني من جمهورها وكذلك الانتقادات بسبب تجاهلها لحالة الحداد على الفنان الراحل يوسف شعبان.

سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

واحتفلت اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها الـ 71 في أجواء عائلية ورومانسية، ونشرت عدة صور لها مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، وخطفا الأنظار برومانسيتهما وكذلك بأحدث ظهور لسهير رمزي بعد فترة غياب، ولاقت إطلالة سهير رمزي في احتفالية عيد ميلادها على تفاعل الجمهور خاصة بعد استمرار ظهورها بدون حجاب أو غطاء رأس بعد سنوات من حرصها على ارتدائه في معظم إطلالاتها.

سهير رمزي تتلقى الانتقادات في عيد ميلادها

ورغم تفاعل الجمهور مع إطلالة سهير رمزي ورومانسيتها مع زوجها في عيد ميلادها، والذي حضرته صديقها الإعلامية بوسي شلبي من الفنانين، إلا انها تلقت انتقادات لاذعة أيضاً وهجوم من قبل بعض المتابعين، وذلك بسبب تجاهلها لحالة الحداد على وفاة الفنان يوسف شعبان وكذلك الفنانة أحلام الجريتلي، وعاتبها بعض الجمهور بسبب عدم نشرها عزاء للفنان الراحل يوسف شعبان والاحتفال بعد يومين من وفاته، رغم إنها شاركته عدة أعمال فنية في مسيرتهما وتجاهلت حالة الحداد في الوسط الفني.

سهير رمزي في أحدث ظهور مع زوجها

وكانت سهير رمزي قد أثارت الجدل في السنوات الأخيرة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائها غطاء رأس وحجاب، بالإضافة إلى ارتدائها في بعض المناسبات لشعر مستعار، وكشفت في عدة لقاءات إعلامية لها مؤخراً عن سبب خلعها الحجاب وقالت أنها تعرضت لصدمة بعد وفاة والدتها في عام 2003 ووجدت أن إطلالاتها لا تعني الحجاب بمعناه الحقيقي، بل ينطبق عليها الاحتشام أكثر، كما أنها مع تقدمها في العمر، بدأت تخفف شيئًا فشيء من التزامها بالاحتشام.

إلى أن قررت سهير رمزي خلع الحجاب نهائيًا منذ عامين، ولفتت إلى أنها تمر حاليًا بمرحلة جديدة من حياتها، وأن لكل شخص مطلق الحرية في إبداء إعجابه أو انتقاده لما فعلته، وأثار ذلك الأمر التساؤلات حول عودة سهير رمزي إلى الأعمال الفنية بعد سنوات من الاعتزال، إلا انها لم تحسم ذلك الأمر بعد.