هند صبري وأحمد عز يتصدران البوستر الأول لمسلسل "هجمة مرتدة".. بالصورة

هند صبري وأحمد عز انضما إلى منافسة بوسترات مسلسلات رمضان 2021، ونشرا اليوم البوستر الرسمي الأول لمسلسلهما الجديد "هجمة مرتدة" والمقرر عرضه في موسم رمضان.

هند صبري وأحمد عز ينشران البوستر الأول لمسلسل "هجمة مرتدة"

وكشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل هند صبري وأحمد عز الجديد "هجمة مرتدة"، وتصدر الثنائي البوستر الرسمي، وهو ما شوق الجمهور للمسلسل المنتظر، والذي يعيد ثنائيتهما بعد سنوات، وكشف البوستر على الإسم النهائي للمسلسل بعد فترة من تداول عدة عناوين للمسلسل ومنها إسم "أمن قومي"، واستقر أحمد عز وهند صبري على إسم "هجمة مرتدة" وهو العنوان الأول للعمل منذ بداية تصويره.

تفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة"

ويعرض مسلسل "هجمة مرتدة" قصص حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم ماجدة زكي وصلاح عبد الله وهشام سليم وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وتعود هند صبري في المسلسل إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا"، وكذلك أحمد عز بعد مسلسله الأخير "أبو عمر المصري".

ويقدم أحمد عز مع هند صبري البطولة الدرامية الأولى لهما معاً، وذلك بعد سنوات طويلة من ثنائيتهما في فيلم "مذكرات مراهقة"، في بداياتهما الفنية، وكان من المقرر أن يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان الماضي، قبل أن يخرج من السباق في اللحظات الأخيرة بسبب تأجيل التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا.

البوسترات تشعل منافسة دراما رمضان

وشهدت الفترة الماضية طرح عدد من صناع المسلسلات للبوسترات الأولى للمسلسلات، وهو ما أشعل المنافسة مبكراً بين المسلسلات، وعلى رأسها مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، ومسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسلسل "الإختيار 2" لأحمد مكي وكريم عبد العزيز، وطرح مؤخراً الفنان محمد إمام البوستر الأول لمسلسله الجديد "النمر".