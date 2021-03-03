دفعة أغاني جديدة للنجوم في شهر مارس..بلقيس ونانسي عجرم تفتتحان المنافسة وأنغام تعلن عن مفاجأتها

طرح عدد من النجوم أعمالهم الغنائية الجديدة في بداية شهر مارس، ومنهم نانسي عجرم وفضل شاكر وبلقيس، وأعلن البعض الآخر عن استعداده لطرح أعمال جديدة وعلى رأسهم أنغام ومحمد رمضان.

نانسي عجرم وبلقيس تطرحان كليباتهما الجديدة

واستقبل عدد من النجوم شهر مارس بأغانيهم وكليباتهم الجديدة، وعلى رأسهم الفنانة نانسي عجرم التي طرحت أول أعمالها في 2021 في هذا الشهر، بعنوان "ما تحكم" من تتر مسلسل "راحوا"، وتعاونت بها مع شقيقها الملحن نبيل عجرم، والشاعر منير أبو عساف والموزع باسم رزق، وروجت نانسي عجرم للأغنية على حسابها بانستقرام اليوم بعد طرحها.

ونفس الحال للفنانة بلقيس والتي طرحت ثاني أعمالها الغنائية المصورة هذا العام بعنوان "خاف عليي"، وأثرت في قلوب الجمهور بالمشاهد الدرامية في الكليب، وعلقت على الكليب وتفاعل الجمهور معه سريعاً بعد طرحه وقالت على احد مشاهدها المؤثرة:" اصعب مشهد في الكليب كله كان مشهد المواجهة مع الأب.. كثير بكيت وكثير تعبت وكثير حسيت بالموقف وصعوبته"، وذلك بعدما افتتحت أعمالها في 2021 بأغنية راقصة بعنوان "حالة جديدة" من ألبومها الذي يحمل نفس الإسم.

فضل شاكر يعود بأغنية رومانسية وسعد لمجرد بالتراث المغربي

واشتعلت المنافسة الغنائية في شهر مارس، بعودة الفنان فضل شاكر لطرح أعماله الغنائية الجديدة، وطرح أغنيته الرومانسية "لسة الحالة متسرش" والتي تجاوزت المليون ونصف على يوتيوب في يومها الأول، في حين اختار سعد لمجرد أن ينافس في شهر مارس بأغنيته من التراث المغربي "الغادي وحدو" مع فرقة الهواريات المغربية، وحققت الأغنية أكثر من 5 مليون مشاهدة في أيام قليلة من طرحها.

أنغام تشوق الجمهور لأغنية "هو نفس الشوق"

أنغام تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، ونشرت صورة جديدة من الأغنية وأعلنت عنها على انستقرام والمقرر ان تطرحها خلال أيام، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد والمتوقع ان يكون عنوانه "لم نفترق"، ونفس الأمر بالنسبة للفنان محمد رمضان والذي شوق الجمهور لأغنيته الجديدة "رمضان"، ونشر عدة فيديوهات له من الأغنية وأعلن موعد طرحها غداً، ومن المقرر ان يطرح عدد من النجوم أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة ومنهم الفنان محمد منير الذي أعلن عن أغنية بعنوان "زوق" والفنان محمد فؤاد الذي أعلن عن أغنية بعنوان "ما تيجي نتكلم".