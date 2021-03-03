في عيد ميلاد محمد الحلو.. اعرف بدايته الفنية وعدد زيجاته

يحتفل الفنان محمد الحلو، اليوم الأربعاء 3 مارس، بعيد ميلاده، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1955، ويعد واحدا من أبرز المطربين على الساحة الغنائية، وبرع فى تقديم الأغاني الخاصة بمقدمات الأعمال الدرامية.

وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية قال "الحلو" إنه تزوج 5 مرات، وحاليًا لا يفكر فى الزواج مطلقًا، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع الجانب الإيجابي في كل من زوجاته، إلا أنه بعد تلك السنوات لا ينصح أي مطرب بالزواج أكثر من مرة.

وبدأ محمد الحلو، مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به تجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وأصدر محمد الحلو، أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا كبيرا أصدار العديد من الألبومات، ومن أبرز ألبوماته: “افتح كتابك” و”رحال” و”يا قمر” و”عصافير الجنة” و”على كيفك” و”صدقي” و”بندم” و”فداكي الروح” و”يا حبيبي” و”ناويلى” و”أحبابنا” و”اشهدي”.