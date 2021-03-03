النجمة سهير رمزى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 71

تحتفل النجمة سهير رمزى، اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس، بعيد ميلادها الـ 71، وتعد سهير رمزى واحدة من أبرز نجمات السينما فى فترة السبعينات التى قدمت فيها العديد من الأفلام الناجحة، وظهرت سهير للمرة الأولى فى السينما بعمر 6 سنوات في فيلم "صحيفه سوابق" عام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وعملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء.
عادت سهير رمزى مرة أخرى إلى السينما وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم "الناس اللي جوه" ثم فيلم "ميرامار" وبعدها انطلقت بأدوار ثانوية وثم أدوار البطولة، وقامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجريئة وقدمت العديد من الأفلام السبعينات والثمانينات، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل "حبيب الروح" في عام 2006.
ومن أعمالها السينمائية:" ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، شيء من الحب، زواج بالإكراه، رجل فقد عقله"، وشاركت سهير رمزى الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال السينمائية
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