بمناسبة عيد ميلاده.. محطات مؤثرة في حياة محمد صبحي

يحتفل الفنان القدير محمد صبحي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ73 ، حيث إنه من مواليد 3 مارس عام 1948.

وأدى الفنان محمد صبحي عددا كبيرا من الأعمال الناجحة خلال مثيرته الفنية ، ولكن أكثر ما علق في أذهان الجماهير بمختلف الأعمار هي شخصية " ونيس " من خلال مسلسل " يوميات ونيس " بأجزائه المختلفة.

بدأ الفنان محمد صبحى حياته الفنية كومبارس في العديد من المسرحيات أمام فؤاد المهندس ، حسن يوسف ، صلاح منصور .

وتزوج من الممثلة الراحلة نيفين رامز ، وأنجب منها ولدا وبنتا .

كون صبحي فرقة "ستوديو 80" مع صديقه لينين الرملي، و نجح الثنائي لينين كاتبا وصبحي ممثلًا ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم عدد من الاعمال الناجحة ، ما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب الريحاني ، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر"، "أنت حر"، "الهمجي"، "البغبغان"، "تخاريف".

من اهم الاعمال الناجحة وأصبحت محطة يقف عندها الفنان محمد صبحى هى الكرنك ، أونكل زيزو حبيبي ، انا والنحلة والدبور ، الجوكر ، هاللو شلبي فارس بلا جواد ، ملح الأرض.