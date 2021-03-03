منه فضالى لـ فادي سليم: صاحب الفضل الذي أعطاني الفرصة والمسئولية

شوقت الفنانة منه فضالى جمهورها، باحداث مسلسل "مقابلة مع السيد ادم " الجزء الثانى. وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" حيث قامت بنشر صور بصحبة الفنان غسان مسعود ، والمخرج الكبير فادي سليم . وعلقت: " الفن والأخلاق والثقافة والتواضع قيمة فنية عظيمة العظيم الأستاذ غسان مسعود شرف ليا إني كنت أقف أمامك شكرا علي كل شيء❤️ لا أنسى صاحب الفضل في هذا العمل المخرج والصديق المحترم الأستاذ فادي سليم أنك أعطيتني الفرصة والمسئولية ???????????????? انتظرونا في مقابله مع السيد ادم ٢ وأحداث مشوقة وراح تشوفو دكتور ادم ونور بشكل مختلف???????? #مقابله_مع_السيد_ادم٢ #غسان_مسعود #منه_فضالي #دكتور_ادم #نور ???? يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". العمل بطولة الفنان الراحل عزت العلايلي والفنان صلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

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