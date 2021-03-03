عبد الله السدحان يصالح ناصر القصبي برسالة مؤثرة وما سر حذفها بعد ساعات من انتشارها !

عبد الله السدحان الفنان السعودي الكبير يبدو أنه قرر مصالحة زميله ناصر القصبي بعد الخلافات التي امتدت لسنوات طويلة بينهما، حيث وجه إليه رسالة عبر حسابه على تويتر.

عبد الله السدحان يوجه رسالة مؤثرة لناصر القصبي

عبد الله السدحان وجه رسالة عتاب لناصر القصبي عبر حسابه على تويتر، حيث نشر مقطع فيديو مرفق بأغنية مؤثرة للفنان راشد الماجد من مسلسل "العاصوف" وتضم لقطات مختلفة من أشهر أعمالهما سويًا، ويبدو أنه اختار تلك الأغنية تحديدًا لتكون كلماتها ملائمة مع الحالة التي وصل إليها كل منهما في خلافهما، حيث تقول كلمات الأغنية "كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا.. نركض ويسبقنا التعب، وضاعت ملامح أمسنا.. الله لو إن السنين ترجع ليا هب الهوى.. يرجع زمان الطيبين وأيامنا الحلوة سوا".

عبد الله السدحان يفاجئ الجمهور بحذف رسالة عتابه لناصر القصبي

وعلق النجم السعودي على الفيديو وقال: "والله ثم والله إني أحبك، وهذه رسالة عتاب، قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك"، وبالرغم من انتشار التغريدة بين متابعي كل من النجمين الشهيرين، إلا أن القصبي لم يعلق حتى الآن على رسالة زميله.

لكن بعد ساعات من نشر السدحان للمقطع عبر تويتر، قرر حذفه بشكل مفاجئ، أثار تساؤلات البعض، حيث اعتبر البعض أن عدم تعليق ناصر القصبي عليه هو ما تسبب في حذف السدحان له، فيما اعتبر آخرون أن سبب الحذف نية الثنائي في إنهاء خلافاتهما بعيدًا عن الأضواء، لكن النجم السعودي الكبير لم يكشف السبب الحقيقي لحذف الفيديو حتى الآن.

خلافات عبد الله السدحان وناصر القصبي

الجدير بالذكر أن خلاف عبد الله السدحان وناصر القصبي بدأ عام 2012 على خلفية انفصالهما الفني، ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديًا وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال الفني، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيًا، كذلك فشلت المحاولات الودية لتصالحهما خلال السنوات الماضية.

ويعد ناصر القصبي وعبد الله السدحان من أكثر النجوم تأثيرًا في السعودية، حيث ارتبطا فنيًا في فترة الثمانينيات، وقدما معًا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر بالسعودية، كما قدما عدة أعمال مسرحية منها "حمود ومحيميد"، و"تحت الكرسي"، بالإضافة إلى شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.