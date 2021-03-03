ميرنا نور الدين تهنئ إنجي علاء بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة ميرنا نور الدين، المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، الأربعاء الثالث من مارس. ونشرت صورة تجمعها بـ إنجي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "‏happy birthday beautiful".

وأكدت إنجي اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ونشرت صورة تجمعها بـ إنجي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "‏happy birthday beautiful".

وأكدت إنجي اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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