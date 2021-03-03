نشر الفنان حمادة هلال صورة من مسلسله الجديد "المداح"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر حمادة هلال في الصورة من كواليس مسلسل ""المداح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021. وعلق حمادة هلال علي الصورة كاتبًا: "صابر المداح #‏مدد_يارب #مسلسل _المداح رمضان 2021 ‏بإذن الله" وجاءت التعليقات من قبل متابعيه عبر السوشيال ميديا، كالآتي: ايوة بقي يا نجم – بالتوفيق والنجاح – مسلسل شكله هيبقي حلو. الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب". وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابر المداح.. حمادة هلال يشارك كواليس مسلسل المداح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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