شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

وبدا على المخرج خالد يوسف تأثره الشديد نظرًا لعلاقته القوية بشقيقه الراحل، وأكد مقربون من الأسرة أن الراحل كان له بمثابة والده لأنه من تولى تربيته منذ الصغر، وسط توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء.
ورصدت عدسة "دوت الخليج" علامات الحزن على وجه خالد يوسف اثناء تشييع جثمان شقيقه .
كان أهالي قرية تصفا في القليوبية استعدوا لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشيد الأهالي سرادقًا أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، مؤكدين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.
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