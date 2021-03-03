شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

شيّع المئات من أهالي قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جثمان الراحل المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، الذي عاد إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، بعد غياب دام لمدة عامين، وكان أول ظهور له مع وصول الجثمان للصلاة عليه بمقابر القرية وسط جموع من المواطنين، بحضور زميله الفنان عمر زهران.



وبدا على المخرج خالد يوسف تأثره الشديد نظرًا لعلاقته القوية بشقيقه الراحل، وأكد مقربون من الأسرة أن الراحل كان له بمثابة والده لأنه من تولى تربيته منذ الصغر، وسط توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء.

وكانت الجنازة شعبية وشارك فيها أهالي القرية وشهدت هطول الأمطار منذ بداية الجنازة، وظلت طوال الوقت تمطر حتى انتهاء مراسم الدفن.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" علامات الحزن على وجه خالد يوسف اثناء تشييع جثمان شقيقه .

كان أهالي قرية تصفا في القليوبية استعدوا لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشيد الأهالي سرادقًا أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، مؤكدين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.