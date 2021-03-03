آيتن عامر تهنئ زوجة يوسف الشريف بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة آيتن عامر، المؤلفة والسيناريست إنجي علاء زوجه الفنان يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق الثالث من مارس.

ونشرت آيتن عامر صورة تجمعها بـ إنجي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "‏happy birthday ‎".

يذكر أن إنجي علاء أكدت اقترابها على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.