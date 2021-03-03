بدلا من اليوم.. تأجيل عرض فيلم «للإيجار» لـ 11 مارس

علم موقع "صدي البلد"، أن الشركة المنتجة لفيلم «للإيجار» قررت تأجيل عرض الفيلم ليوم ١١ مارس الجاري، بعد أن كان مقررا طرح الفيلم اليوم في السينمات.
وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الدعائي للفيلم منذ خمسة أيام.. ولقى البرومو مردودا جيدا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيلم "للإيجار" بطولة شيري عادل وخالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.
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