بعد حفلها الأخير .. الجمهور يطارد روبي

تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من الصور والفيديوهات من حفلها الأخير، الذي أحيته بالقرب من الأهرامات.

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.