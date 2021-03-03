برومو «بقول عادي» لـ تامر عاشور تريند رقم 1 على اليوتيوب

يقول مطلع الأغنية: "بقول عادي .. انا المره دي مش فارق معايا رجوع .. انا كويس ولا ببكي ولا موجوع .. وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمه .. بقول عادي .. لكن بصراحه انا بكدب ومش مرتاح .. فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح .. قتلني ببطىء وغيابك طلع أزمه". "بقول عادي" كلمات : احمد ابراهيم، وألحان : سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية : فهد، جيتار : شريف فهمي، بيس جيتار : احمد رجب درامز : فهد، بيركشن : ايهاب فاروق، صولو كوله : محمد عاطف. تصدر برومو أغنية "بقول عادي" تامر عاشور تريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على اليوتيوب ومهندسين صوت : محمد اسماعيل - محمد عدس، ومكس و ماستر : محمد صقر، واحمد صدقي في المنتج المنفذ.

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