أحمد فهمي يعود إلى مصر بعد الاطمئنان على عملية المريء.. خاص

يعود اليوم الفنان أحمد فهمي إلى مصر بعد قضاء أسبوع في إحدى الدول الأوروبية لعمل فحوصات طبية على المريء للتأكد من نجاح العملية التى أجراها في يناير الماضي.

وجاءت نتيجه التحاليل والفحوصات سليمه حيث طمأنه الدكتور المعالج أن العمليه تسير بنجاح .

وكان فهمي قد خضع لعمليه جراحية ثانية بمنطقة المريء في شهر مارس من العام الماضي في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر قبلها بثلاثه أشهر بنسبة 50% فقط.

ويشرف على الجراحة نفس الطبيب الفرنسي، الذي أجرى له العملية داخل احد مستشفيات القاهرة.

يذكر أن احدث أعمال أحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته أكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي.