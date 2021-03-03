انتهى المطرب "مجد القاسم " من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "في حفظ الله " من كلمات احمد سامي الحان كريم طارق، توزيع اشرف البرنس، انتاج محمد عبد العزيز ووليد عبد العزيز ..عمرو عبد العزيز.

مقطع من كلمات الأغنية:

في حفظ الله وربنا يوفقك بس اللي انت معاه حاسب ليغرقك. ومن المقرر طرح الاغنية الاسبوع المقبل علي جميع الاذاعات والمواقع الموسيقية.

وفي ظل نجاح فكرة انتشار الاغنيات السينجل مع الجمهور طرح "مجد القاسم" منذ ايام قليلة أغنية سينجل تحت عنوان "انا مش بخير" من كلمات ابانوب اسامة الحان محمد صيام توزيع. باسم منير وحققت الاغنية نسب استماع عاليه ع موقع أنغامي وموقع يوتيوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "في حفظ الله ".. أغنية جديدة لمجد القاسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.