تقول كلمات الأغنية: "كل اللي جاي بتاعي .. انا جايلك من المستقبل .. من المستقبل .. جاي اقولك ملوش داعي .. انك تتنطط من الأول .. انتم مجرد تماثيل .. ليه تعملوا يلا ابطال .. يلا ابطال".
احنا مدينة اساطير .. كله عندنا مطّال .. انا مش بعتمد .. تكتر هنا تضرب .. من المدينة تطرد".
ولاقت الأغنية إعجاب عدد كبير من المتابعين خاصة لمحبين تلك الفئة من الأغاني التي اصبحت تنافس بقوة على الساحة الفنية، وإحتلت التريند على مستوى الوطن العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كليب مدينة المستقبل لـ دبل زوكش تريند 4 على اليوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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