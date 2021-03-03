محمد رمضان يطرح أغنية أنا البطل على يوتيوب.. فيديو

طرح النجم محمد رمضان اليوم أحدث أغانيه "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان رمضان قد نشر أمس مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه بموقع إنستجرام".

وظهر "رمضان"، في الفيديو برفقة شقيقه وغنى جزءًا من الأغنية وعلق: "ميعادنا بكرة إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله".

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.

يشارك في بطوله مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.