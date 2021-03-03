افتتاح مهرجان برلين السينمائي افتراضيا

أولى محطاته الفيلم اللبناني “دفاتر مايا”

برلين – العمانية:

افتتح مهرجان برلين السينمائي الذي يعرف كذلك بـ(برليناله) عبر الانترنت بفيلم يسترجع بعض أحداث الحرب الأهلية في لبنان. الفيلم اللبناني (دفاتر مايا) الذي اضطر مخرجاه الزوجان جوانا حاجي توما وخليل جريج لمواجهة تبعات الانفجار المدمر في مرفأ بيروت والجائحة لإنجاز أول عمل لبناني ينافس على جائزة (الدب الذهبي) منذ أربعة عقود. هذا الفيلم الذي يحمل عنوان (ميموري بوكس) بالإنجليزية هو من بين 15 عملا مشاركا في المنافسة على الجائزة الكبرى التي يمنحها مهرجان برلين، أول حدث سينمائي أوروبي بارز خلال العام. واختار القائمون على المهرجان الألماني إقامة نسخة افتراضية بالكامل في ظل محاولة الجهات العاملة في القطاع الإبقاء على عجلة الإنتاج لتلبية متطلبات الجماهير المتعطشة للترفيه خصوصا خلال فترة الحجر المنزلي وإغلاق قاعات السينما. ويستند فيلم (دفاتر مايا) إلى قصة حقيقية عن اكتشاف مجموعة رسائل وأشرطة كاسيت كانت حاجي توما أرسلتها إلى صديقة لها خلال سنوات المراهقة في ثمانينات القرن العشرين إبان الحرب اللبنانية. وفي الفيلم، يصل الطرد المشحون برائحة الماضي إلى مونتريال في منزل مايا وهي لبنانية هاجرت إلى كندا لتعيش مع ابنتها المراهقة أليكس. ويدفع إحياء هذه الذكريات القديمة بمايا إلى البوح عن أسرارها ومكنوناتها بشأن تجاربها في فترة الحرب.

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