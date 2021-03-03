عبدالله العبري يكشف “أساسيات التصوير الضوئي “

بهلاء – الوطن :

من مبدأ الشراكة بين المؤسسات في خدمة الوطن والمواطن نفذت دائرة بلدية بهلاء بالتعاون مع فريق بهلاء للتصوير الضوئي حلقة عمل في (اساسيات التصوير الضوئي) قدمها المصور عبدالله بن خميس العبري عضو فريق بهلاء للتصوير الضوئي وذلك بقاعة التوعية والتدريب بالبلدية.

حضر الحلقة عدد من موظفي اقسام البلدية بهدف تزويد المشاركين بمهارات مختلفة في التصوير الضوئي وفهم اسس ومهارات التصوير فيما يخدم الموظف في مجال عمله، كما قدم (العبري) شرحا في اجزاء الكاميرا وطرق التقاط الصورة وتعديلها والتركيز على الاسس التي يجب الاعتماد عليها وفهمها بما يمكن المصور من القدرة على تسجيل عمله وتوثيقه بالصورة، وفي الختام تم عرض مجموعة من الصور وتاريخ التقاطها والجماليات الأساسية في هذه الصور مع التطبيق العملي.

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