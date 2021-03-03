إيناس العلوية: الخط العربي مؤشر على عظمة الحضارة العربية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

إيناس العلوية فنانة يستهويها الخط العربي وهو بمثابة الشهد الذي ترتشف منه حلاوة الحياة، والخط العربي عالم من عوالم الفنون والجمال ويستهوي شريحة كبيرة من الناس مما جعل الكثير من الأدباء والشعراء يتغنون به ويعبرون عن جماليته دلالة على رفعة الخط وعظمة شأنه، حيث قال فيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:

(أكرموا أولادكم بالكتابة فإن الكتابة من أهم الأمور وأعظم السرور) ، وقال أيضا (الخط الحسن للإمام جمال وللغني كمال وللفقير مال). والخط العربي يجد اهتماما كبيرا لدى الشعوب والمجتمعات العربية، كما قال فيه الأديب الألماني

(ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثلما حدث في اللغة العربية وإنه تناسق غريب في ظل جسد واحد).

إيناس العلوية درست علوم الخط على يد الخطاطين سلطان الراشدي ومحمد الريامي، وكانت بدايتها مع خط الرقعة ومن ثم الخط الديواني، تعشق خط الرقعة الدارج وتعرفت على مفرداته وطريقة كتابته وركزت على التطبيق العملي بكتابة بعض الجمل وأخذت تمارين عليها، وفي عام عام 2018 م شاركت في أكثر من دورة متخصصة لتعلم خط الرقعة الخاصة بالحروف المفردة والاتصالات ثم التحقت بدورتي الديواني في الحروف المفردة والاتصالات ، في العام التالي شاركت في العديد من مسابقات الخط العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت المركز الثالث في مسابقة (سورة الفاتحة) بخط الرقعة، وأيضا فازت بنفس المركز في مسابقة إبداعات شبابية لعام ٢٠١٨ على مستوى نادي عبري في مجال خط الرقعة وفي نفس المسابقة ظفرت بالمركز الثاني في مجال الخط الديواني، وفي مسابقة سورة الشرح حصلت على المركز الأول في مجال الخط الديواني أما في صيف 2019 حصدت على جائزة تشجيعية من خلال المشاركة في المعرض السنوي للجمعية العمانية للفنون التشكيلية بعد ما قدمت لوحتين الأولى بخط الرقعة والثانية بالخط الديواني.

وحول مسيرتها الفنية تقول: الخط العربي أبصر من خلاله جمال الحرف وأناقة المفردة وعظمة الحضارة العربية، وهو أجمل هواياتي المقربة إلى قلبي.

وأضافت : نبقى نتعلم مهما كسبنا من مهارات وعلوم وفي قادم الوقت سوف يصبح تركيزي على خط النسخ والثلث والكوفي وغايتي وطموحي أن أتعلم أكثر وأصبح من رواد الخط العربي بالسلطنة.