جورج وسوف يتغلب على أزماته الصحية بممارسة الرياضة من منزله ويعلق :"القصاص اليومي"

جورج وسوف بدأ بإستعادة نشاطه والتغلب على أزماته الصحية السابقة بعد ظهوره في فترات ماضية على كرسي متحرك وعكاز، وذلك من خلال أحدث اطلالة له داخل منزله حيث ظهر عبر حسابه على انستغرام وهو يمارس التمارين الرياضية على آلة مخصصة لتمارين القدمين واليدين.

جورج وسوف يمارس الرياضة الصباحية

النجم السوري جورج وسوف شارك جمهوره بمقطع فيديو بأحدث ظهور له عبر حسابه على انستغرام حيث بدا وهو يمارس التمارين الرياضية للقدمين عبر ماكنة رياضية تم وضعها له خصيصا داخل أحد غرف منزله، وظهر وهو يمارس الرياضة على أنغام احدى أغنياته، ثم بدا في نهاية المقطع وهو منهك من هذه التمارين، وعلق قائلاً :"القصاص اليومي" في إشارة منه الى أن هذه التمارين المجهدة التي يضطر لممارستها يومياً.

ونادرا ما ينشر جورج وسوف مقاطع فيديو من يومياته حيث حاز هذا المقطع على مشاهدات عالية وتفاعل واسع من قبل جمهوره الذين تمنوا له الصحة ودوام النشاط، كذلك علق بعض المشاهير على الفيديو مشيدين بإطلالته وبظهوره النادر هذا.

أزمات جورج وسوف الصحية

ومنذ العام 2011، بدأت أزمات جورج وسوف الصحية بعدما أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الساحة الفنية لثلاث سنوات كان يتلقى فيها العلاج في أوروبا، كما أصيب بعدها بشلل نصفي في الجانب الأيسر، ثم عاود الظهور على الإعلام، وكان أول ظهور له مع الإعلامي نيشان من خلال برنامج "قول يا ملك" عام 2014 تحدث خلاله عن رحلته مع مرضه، وقام بعدها بإحياء بعض حفلاته متكئا على عكاز أو جالسًا على كرسي متحرك.

جورج وسوف كانت قد طالته في الفترة الماضية شائعة اصابته بفيروس كورونا، فخرج على جمهور نافيا هذه الأخبار، واكد أنه صحته بخير.

كما أقلق جورج وسوف الجمهور عليه في اواخر العام 2020 بسبب تداول شائعات عنه والتي نفاها في آخر تصريحات إعلامية له وقال إنه لا يغضب من الشائعات ولا يخاف من الموت، وطمأن الجمهور على حالته الصحية والنفسية، ونفى أيضاً نيته اعتزال الفن ورفض مطالب البعض باعتزاله الفن، وأكد إنه يريد الاستمرار في الغناء وتقديم أي شيء قادر عليه للجمهور الذي يحبه.

وأشار إلى إنه يشعر بزيادة محبة الناس له يوماً بعد يوم وبعد مرور ما يقارب 40 عام على مسيرته الفنية، وأن صوته لا يزال مسموعاً لدى الجمهور ويعتبر تواصله بالغناء مع الجمهور دوت الخليج رسالته في الحياة.

آخر نشاطات جورج وسوف الفنية

وشهدت الفترة الماضية نشاطات فنية متعددة لجورج وسوف، إذ أحيا حفلاً في نهاية ديسمبر الماضي 2020 في دبي مع ملحم زين، واحتفل برأس السنة بسهرة فنية على إحدى البرامج التلفزيونية، والتي عاد بها إلى الجمهور هذا العام بعد غياب، وكانت آخر حفلاته قبلها في الصيف الماضي والتي أحياها أونلاين عبر تطبيق "شاهد" بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا، وطرح أيضاً قبل أشهر قليلة أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" على تطبيق "أنغامي" والتي حققت نجاحا كبيرا.